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يحيى الفخراني يفاجئ الجميع: عادل إمام ولا أستاذ ولا زعيم

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عادل امام ويحيى الفخراني
الإثنين، 28-08-2023 11:56 ص
 

تحدث الفنان يحيى الفخراني، عن الفنان عادل إمام خلال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، منتقدًا الألقاب التي أطلقت عليه من بينها الأستاذ والزعيم.
وأكد "الفخراني"، على أن اسم عادل إمام وحده يعتبر "عنوانًا" للنجاح، مضيفًا خلال كلمته في المهرجان الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي أنه لا يمكن إغفال اسم عادل إمام عند الحديث عن 60 سنة دراما.
وعلق قائلًا: "اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بيننا نجماً في المسرح والسينما والتليفزيون، بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".

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