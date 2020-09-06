يحدث لمدة أسبوعين.. خبر عاجل َمن الأرصاد ضللمواطنين

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الطقس
الطقس
 
الأحد، 06-09-2020 11:58 ص إيمان هاني

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد حالة من التلبات الجوية استعدادا لبداية فصل الخريف، حيث سقطت أمس أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق، مما أدى لغلق بعض الطرق.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تنسيق مع الإدارة العامة للمرور والمحافظات بسبب سقوط هذه الأمطار الرعدية، مؤكدة أنه لم تحدث أي خسائر مادية أو بشرية رغم اغلاق أكثر من 4 طرق أمس.

وأضاف أننا ننهي فصل الصيف، ونستعد لفصل الخريف، منوهة بأنه اعتبارا من الغد سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ولكن مازالت الرطوبة مرتفعة، وستستمر مرتفعة لمدة أسبوعين، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على جنوب سيناء.


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