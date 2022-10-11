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يحتوي على مركب سام.. جزء في الباذنجان لا تأكله نهائيًا

Growing-Eggplants-in-your-Backyard
باذنجان
Native
Teads
الثلاثاء، 11-10-2022 10:58 ص

يحتوي الباذنجان على فوائد صحية وغذائية عديدة فهو من الأطعمة التي يحتاجها الجسم لما به من مضادات الأكسدة فهو يدعم صحة القلب والوظيفة الإدراكية وصحة العين وإدارة الوزن ويقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان.
ويتسائل البعض: هل تنطبق هذه الفوائد الصحية على كل جزء منه؟، الإجابة هي لا ، كون هناك جزء واحد يجب ألا تأكله أبدًا في الباذنجان،إذ يجب دائمًا تجنب أوراق الباذنجان لأنها خطرة، وتحتوي على كمية عالية من مركب سام يسمى سولانين.

تشير دراسة أجريت عام 2017 إلى أن برعم زهرة الباذنجان يحتوي على 135.63 ميكروجرامًا تقريبًا من السولانين، بينما تحتوي الأوراق على 113.29 ميكروجرامًا، وفقًا لجامعة ولاية ميشيغان، يمكن أن يسبب التسمم بالسولانين القيء وآلام المعدة والإسهال والحمى والصداع وبطء التنفس، كما أورد موقع "healthdigest".

 

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