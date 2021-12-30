يجامع امرأة أمام زوجته.. تفسير أحلام أغرب حالات العلاقات الحميمية في المنام

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قد يستطيع الإنسان أن يتحكم بأحلام وقد تكون نتيجة تفكير المرء بهذا الأمر الذي يحلم به بكثرة، ويتساءل البعض عن تفسير الحلم الذي يمارس فيه صاحبه الجنس.

وحسب التفسيرات ممارسة الجنس للأعزب والعزباء في المنام دليل على اقتراب الزواج وعقد القران.

إذا مارس الرجل الجنس مع فتاة لا يعرفها في المنام، فذلك يدل على كثرة التفكير في أمر الزواج والرغبة القوية في الارتباط.

الجماع بخوف وقلق في الحلم، يشير الى السوء والمشاكل والخلافات الصعبة.

الجنس الذي يجمع المتزوجة بزوجها يدل على مشاعر حب وأمان وعاطفة قوية وقد تبشرهما بزوال للخلافات القائمة بينهما.

جماع المرأة المتزوجة بزوجها في الحلم تعكس الحالة النفسية المستقرة وكثرة التغيرات الحسنة في مجال العمل أو الحياة الخاصة.

اذا مارس الرجل الجنس مع امراة غير زوجته أمامها، فذلك يدل على مشاعر الوحدة والقلق والخوف من المستقبل.

يرى ابن سيرين أن رؤية العلاقة الحميمة بين الزوج وزوجته الحامل في المنام دليل على الفرج واقتراب الولادة، وربما ترزق بمولود ذكر معافى، أما الجماع من الخلف في حلم المرأة الحامل، فيدل على حزن وقلق وعدم قدرة على تحمل المتاعب والآلام الصعبة.

إذا مارس الرجل العلاقة الحميمة في الحلم مع امراة مجهولة في المنام، فذلك يدل على قدوم الخير والرزق من مصدر حلال.