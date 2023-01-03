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«يتيمة الأبوين».. الإعدام شنقًا لقاتل خطيبته خلود «فتاة بورسعيد»

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خلود والقاتل
Native
Teads
الثلاثاء، 03-01-2023 10:50 ص

 

قضت محكمة جنايات بورسعيد،  بإعدام محمد سمير قاتل خطيبته خلود درويش.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمًا بإحالة الأوراق لمفتي الديار المصرية، وذلك في 3 ديسمبر الماضي، لأخذ الرأي الشرعي، وأصدرت اليوم حكمها بالإعدام بعد موافقة مفتي الديار المصرية.

 

يذكر أن فتاة بورسعيد خلود درويش، قُتلت على يد خطيبها محمد سمير وهي في الـ 22 من عمرها، بعدما عاشت حياتها في منزل بنطاق حي الشرق وتعمل من أجل الإنفاق على أخويها لأنها يتيمة الأبوين.

 

وكان تقدم الشاب الذي يدعى محمد سمير لخطبتها وكان يعمل معها في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار، وبالفعل خطبها وكان دائم التعدي عليها بالضرب والشك فيها.

 

وما إن طلبت الانفصال عنه حتى هددها بالقتل، ونفذ تهديده وقتلها خنقًا، بعد أن تأكد أنها بمفردها بالمنزل.

 

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