الإثنين 30 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإحصاء يعلن عدد السكان.. زيادة مليون وربع في 9 أشهر

ميدو يهاجم الأهلي بعد رحيل صالح جمعة: "خايفين من مرتضى"

تغريم ميسي بسبب وفائه لمارادونا

رسميًا.. صالح جمعة يرحل عن الأهلي بطريقة صادمة

يتهم خطيب ابنته بفض عذريتها بالقوة.. والفتاة: كان برضايا

عاجل.. مجلس مرتضى يتحرك من أجل عودته للزمالك

وكيل فرجاني ساسي جئت الزمالك لحسم أمر تجديد عقد اللاعب

بيان قوي من الكويت بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني

صدمة في الأهلي قبل مباراة الاتحاد.. إصابة مهاجم الفريق بكورونا

تصريحات نارية من تركي الحمد بشأن مقتل فخري زادة

ADS
 

يتهم خطيب ابنته بفض عذريتها بالقوة.. والفتاة: كان برضايا

1
أرشيفية
 
الإثنين، 30-11-2020 03:43 م المصريون

اتهم رجل خطيب ابنته بمعاشرةها جنسيًا بالقوة وفض بكارتها، أثناء غيابه عن المنزل وغياب زوجته، بعد مرور 3 أشهر على خطبتهما، وقبل عقد القران عليها، ثم رغبته فى فسخ الخطوبة، فيما أمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي.
وقال الأب مُقدم البلاغ، إن خطيب ابنته المتهم كان يتوجه لمنزل الأسرة كثيرا بعد خطبتها، واتهمه بالاعتداء على ابنته وإقامة علاقة معها، بالإكراه، داخل المنزل وأثناء غيابه ووالدتها.
وأفادت التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية، أن خطيب الفتاة المتهم، ارتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة التى تصغره بـ 3 سنوات، وتقدم لخطبتها، وبعد عدة أشهر أبلغها برغبته فى فسخ خطبتهما، حسب الوطن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمناقشته، أنكر المتهم ما نُسب إليه من إتهامات فى محضر والد خطيبته، وبرر تركه للفتاة بسبب سوء سلوكها، وعدم رغبته فى إتمام زواجه منها.
واستدعت الأجهزة الأمنية الفتاة، والتى اعترفت بارتباطها عاطفيا بالمتهم لمدة أشهر، وبعدها تمت خطبتهما، في شهر أغسطس الماضي، واتفقت الأسرتان على إقامة حفل الزفاف، في الصيف المقبل.
وتابعت الفتاة بقولها إن المتهم بدأ فى التردد عليها فى منزل أسرتها، أثناء غياب والديها، وأنها أقامت معه علاقة آثمة، برضاها، ودون إكراه منه.
ونفت الفتاة ما أدلى به المتهم حول سوء سلوكها، مؤكدة أن المتهم أبلغها بعدم رغبته فى إتمام الزواج منها، بعدما أقام علاقة معها عدة مرات.

 

إقرأ ايضا

received_2055694918063110

الإحصاء يعلن عدد السكان.. زيادة مليون وربع في 9 أشهر

1-1381563

عاجل.. مجلس مرتضى يتحرك من أجل عودته للزمالك

0e3cca2593e16527a3cd8b7aad391c1c

«أفشة» يوضح تصريحاته «المُسيئة» لـ محمد صلاح

أخبار متعلقة

medium_2020-11-25-5e142bfb89

يعاشر مراهقة بالقوة في طرقة داخل مركز طبي وكاميرا المراقبة توثق الجريمة

ت

فيديو فاضح لنجم سعودي وفتاة يهز المملكة والسلطات تتحرك

Capture

شاهد.. عدسات الكاميرا تضبط فتاة بفعل محظور في المدرجات

320202315394784491149

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!