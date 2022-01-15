السبت 15 يناير 2022
توقيت مصر 20:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة مصر وغينيا في أمم أفريقيا

قرار جديد من المحكمة بشأن تعدي مرتضى منصور على سيدتين

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة «كيروش» في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

وزيرة صحة دولة إفريقية لطالبات الثانوية عن الجنس:« افتحن كُتبكن ولا تفتحن ساقيكن»

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

«كلوب» يرد على فشل تجديد عقد صلاح مع ليفربول

أول تعليق من نجم الأهلي على إصابته بمرض في القلب

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن

ADS
 

يتحدث 3 لغات.. تحرك رسمي لنجدة فنان شهير مشردًا في شوارع المقطم

image
الفنان شوقي عبدالحكيم
Native
Teads
السبت، 15-01-2022 10:14 ص

بعد رحلة طويلة في ألمانيا وبريطانيا، ومشاركة في أفلام بارزة، مثل "حسن ونعيمة" و"شفيقة ومتولي"، ضاقت الحال بالفنان شوقي عبد الحكيم، واستقر على رصيف في المقطم بالقاهرة، يرسم لوحات من أجل قوت يومه، إلى أن تدخل المسؤولون المصريون ليضعوا حدا لهذه المعاناة.
لم يعرف أحد أن الرصيف حتى ضاق بالفنان شوقي عبد الحكيم، إلا بعد انتشار صوره البائسة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت طوق النجاة للمأزومين.
على الفور، تحرك فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لإنقاذ الفنان المشرد، وتم نقله من مستشفى 15 مايو إلى دار رعاية بمحافظة الجيزة ، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
وسافر الفنان في فترة مبكرة من حياته إلى ألمانيا واستقر هناك عدة سنوات ثم انتقل إلى بريطانيا قبل أن يقرر العودة للقاهرة.
ويتمتع الفنان، الذى يجيد التحدث باللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية بموهبة كبيرة في الرسم، وأثناء إقامته في ألمانيا وصل عدد ما أنتجه من لوحات إلى 300 لوحة، كانت تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار.
والفنان يبلغ عمره 59 عامًا، وتمت مقابلته من خلال فرق وزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة في 22 أبريل الماضي، وكان يجلس أمام إحدى المكتبات بالمقطم، ويقوم ببيع لوحات فنية، وعرض المسؤولون عليه الإيداع بدار رعاية، ولكنه رفض بشدة، وكانت المقابلة الثانية يوم 6 يناير الماضي من خلال الاختصاصي الاجتماعي والنفسي، وكان الفنان متواجدا بمستشفى 15 مايو بعد نقله إليها عن طريق شقيقه، وبالتواصل مع الأخير تم نقل الفنان إلى دار رعاية بالجيزة، لينتهي فصل صغير من معاناته.

 

إقرأ ايضا

1642222681919649-2

تهز الفيوم.. العثور على زوجين مذبوحين في شقتهما

Capture

جرئ للغاية.. إنجي خوري تصدم الجميع بوصلة رقص فاضحة شبه عارية(فيديو)

شدوي-عصام-الحضري-1642148160-0

«كانت في سهرة مع شباب»..تفاصيل خناقة ابنة عصام الحضري مع حارس أمن