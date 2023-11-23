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"يا نتجوز يا هقتلك".. نيرة أشرف جديدة داخل حمام مول شهير بأكتوبر

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ارشيفية
الخميس، 23-11-2023 01:50 م

كعادتها كل يوم باشرت "سمية" عملها في تنظيف دورات المياه بمول شهير بأكتوبر لكن ذئب مترصد كتب نهايتها بطريقة بشعة تحت أنظار زميلتها لتسقط ضحية عشيق زائف على غرار جريمة الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.
مساء أول أمس الثلاثاء تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأمن الإداري لمول شهير عن وجود قتيلة.
وجه مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي رجال المباحث بسرعة فحص مسرح الجريمة.
جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى أنه في أثناء خروج الضحية "مطلقة وتعول 6 أطفال" من دورة المياه عاجلها المتهم "رمضان" بطعنات سكين فسقطت قتيلة.
المتهم نفذ جريمته لرفضها الزواج منه عدة مرات حتى هددها "يا نتجوز يا هقتلك". وانطلقت مأمورية لضبطه بالتنسيق مع فرقة وسط أكتوبر بقيادة العميد محمد أمين.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق واستدعت زميلة المجني عليها لسماع أقوالها.

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