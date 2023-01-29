"يا قليل الحياء".. زوجة تضبط زوجها أثناء مغازلة المهرة البحرينية على الهواء

قطعت امرأة
مداخلة زوجها المعجب بالفنانة البحرينية المهرة، على الهواء مباشرة عبر الآثير.
وكان الرجل أجرى
مداخلة هاتفية مع الفنانة البحرينية خلال برنامج، وبدأ حديثه قائلا :"أنا
وايد أحب أتابعك في السوشيال ميديا"، وردت المهرة قائلة :"شو أكثر شيء
أقدمه وتحب تتابعه، سواء كان طبخ أو لبس، أو مطاعم".
وأجاب المتصل
قائلا :" أحب أتابعك، أحب أشوفك وأسمع كلامك، وأي شيء تعمليه أحبه، لدرجة حتى
أن كنت أحلم بشيء، أحلم أني أشوفك في سناب شات".
وتابع :"
أقول إذا الله رزقني بنت، تكون حلوة زي المهرة، ومثل عينيها وشعرها حرير وناعم".
و التقطت المهرة
طرف الحديث قائلة :"أهم شيء بيتك"، وفي أثناء ذلك تدخلت زوجة الرجل، وقطعت
الحديث موجهة له عبارات لوم وشتائم مثل" يا قليل الحياء".
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