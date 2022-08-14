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ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها

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احمد عز
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 11:16 ص

قرر رجل الأعمال أحمد عز، مقاضاة الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، بعد أن تحدثت عن علاقتهما ووجهت له اتهامات بالنصب والاحتيال عليها.
وقال موقع الفن اللبناني، إن الفنانة الجزائرية أبرزت إيصالات الهواتف المحمولة والحاسوب المحمول التي قامت بشرائها لصالح أحمد عز، وأرسلتها له إلى مصر، وهناك لم يسدد ثمنها، فقررت أن تكشف عن القضية، وتلجأ إلى القضاء.
وبعد اتهامها له بالنصب والإحتيال، قرر رجل الأعمال أحمد عز، رفع دعوى ضد الفنانة الجزائرية في سويسرا ومصر، حيث مكان إقامتها في سويسرا.
وأضاف الموقع أن ذلك جاء، بعد أن أرسل كتاباً عبر وكيله القانوني، يطلب من خلاله إستجواب نيار لإبراز ما لديها من دلائل ومعطيات، يمكن أن تعزز اتهاماتها له.


 

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