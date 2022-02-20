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ياسمين عز تعتذر على الهواء بعد تصريحات واقعة «عروسي الإسماعيلية»

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عروسي الإسماعيلية
Native
Teads
الأحد، 20-02-2022 11:34 ص

قدمت الإعلامية ياسمين عز إعتذاراً عن تصريحاتها حول عروس الإسماعيلية التي أثارت جدلاً كبيرا.
افتتحت ياسمين حلقتها في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر بالاعتذار عن تصريحاتها في الحلقة السابقة وأكدت أنها لم تكن تقصد أي تحريض على العنف.
وقالت ياسمين "أنا بعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان اللي قلته امبارح اتفهم منه اني بدافع عن العنف مش هقول أنه سوء فهم لكن سوء تعبير".
وتابعت قائلة "التوفيق خاني اني أوضح اللي كنت اقصده واللي قصدته أن إذا كان الاتنين اتصالحوا يبقى هما أصحاب القرار وده طبعا مرفوض مننا كمجتمع لكن هما ليهم رأي تاني".
وأضافت "مش محتاجة اقول اني ضد العنف والضرب والاهانة ودة اللي قلته امبارح اكتر من 3 مرات"
واستشهدت ياسمين بعدة مواقف دعمت فيهم النساء وقالت أنها حرصت على دعم الفنانة كارولين عزمي بعد واقعة التحرش بها، كذلك ناقشت خلال برنامجها قضايا تخص المرأة من بينهم ضرب الزوجات.
 

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