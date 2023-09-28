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ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

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ياسمين عز
الخميس، 28-09-2023 02:19 م

 

ما زالت أزمة الإعلامية ياسمين عز والإعلامى الكبير نيشان تتصدر التريند العربي.. وزادت حدتها عقب أن أعلنت الأولى اتخاذها الإجراءات القانونية ورفعها دعوى قضائية ضد نيشان عقب إساءته لها في منتدى الإعلام في دبي لتأخرها عن حضور المنتدى.

أزمة نيشان وياسمين عز

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع فيسبوك: انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى… وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقيًّا وقانونًا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم".

 

وفي منشور آخر أكدت ياسمين أنها لا تخشى محاورة أي إعلامي خاصة بعدما حاورت الإعلامي عمرو أديب.. قائلة: أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب، لا تخشى من محاورة أي إعلامي آخر مهما كان اسمه.

 

 

وسخر الإعلامي نيشان من ياسمين عز بعد غيابها عن حضور جلسة "الإعلام والتريند" بمنتدى الإعلام العربي، الذي تقام فعاليات دورته الـ21  في مدينة جميرا بدبي، وبحضور 3 آلاف صحفي وإعلامي.

 

نيشان لياسمين عز: بتحضر لصوتها الشتوي

وعلق الإعلامي نيشان على غياب ياسمين عز عن حضور جلسة الحوار بينهما في المنتدى، قائلًا: "أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".

 

وكان نيشان روج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس للجلسة التي كانت من المفترض أن يحاور فيها ياسمين عز، حيث كان قد كتب: "هل لديك سؤال تطرحه على الإعلامية ياسمين عز في لقاءٍ ضمن #منتدى_الإعلام_العربي في دبي؟ سأختار بعضًا من أسئلتكم..شكرًا".

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