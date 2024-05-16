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ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة مفاجئة: زوجي الجديد

ياسمين
ياسمين عبدالعزيز
الخميس، 16-05-2024 10:10 ص

 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة كوميدية بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و ظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة وهي ترتدي فستان زفاف  و تعانق نفسها بصورة اخري مرتدية بدلة زفاف و علقت قائلة : جوزي الجديد اهو

هنأ الفنان أحمد العوضي طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز

وكتب العوضي في التعليقات: "مبروك ياسمسم إعلان طرش".

لترد ياسمين عبد العزيز:الله يبارك فيك ياعوضيكوا".

كما تبادل كلا منهم وضع القلوب الحمراء تعبيراً عن الامتنان

تقود الفنانة ياسمين عبد العزيز الحملة الإعلانية الجديدة لإحدى شركات المحمول، إذ تقدم أغنية بالتعاون مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

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