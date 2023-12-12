الأربعاء 13 ديسمبر 2023
توقيت مصر 06:32 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

رد فعل مفاجئ لـ محمد صلاح بعد عدم حصوله على أفضل لاعب في إفريقيا

ياسمين عبدالعزيز تعلن انفصالها فنيًا عن زوجها أحمد العوضي

فيديو صادم لاعتداء وحشي على حكم يُعلق الدوري التركي

رئيس الشاباك الإسرائيلي يوجه رسالة للعالم: لا تتدخلوا

بالفيديو.. حليمة بولند تحتفل بعيدها ميلادها في طائرتها الخاصة وتكشف عمرها الحقيقي

شاهد.. سعودي يبيع شئ غريب مفعوله سحري ويؤكد: أقوى من الفياجرا

شاهد لحظة تحطم وانفجار مقاتلة أمريكية

بوادر خلاف قوية.. بايدن : إسرائيل في موقف صعب

الحوثيون يضربون سفينة كانت في طريقها لإسرائيل بصاروخين والنيران تشتعل بها

ياسمين عبدالعزيز تعلن انفصالها فنيًا عن زوجها أحمد العوضي

IMG-20231212-WA0011
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
الثلاثاء، 12-12-2023 01:03 م


كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز سر انفصالها فنيا عن زوجها أحمد العوضي، مشيرة إلى أن ذلك حدث بناء على رغبة الجمهور.
وقالت عبدالعزيز في تصريحات صحفية على هامش حفل تكريمها في حفل جوائز "وشوشة" إنها لن تشارك في سباق رمضان الدرامي 2024، ومشغولة بالتحضير لفيلم كوميدي، تبدأ تصويره قريبا".
وواصلت ياسمين حديثها : "العوضي مشغول أيضا بتصوير فيلم جديد بعيدا عني، انفصلنا فنيا لأن الجمهور قال كفاية.. وكان آخر عمل جمعنا سويا مسلسل (ضرب نار) الذي عرض في رمضان الماضي".
تعاونت ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي في 3 مسلسلات دفعة واحدة وهي "لآخر نفس" إنتاج 2019 ومسلسل "اللي ملوش كبير" عام 2021 وتدور أحداثه حول إجبار والد "غزل" ياسمين عبدالعزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، رغم فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف إلى أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.
أما المسلسل الثالث فهو "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا لافتا وقت عرضه.

إقرأ ايضا

IMG-20231212-WA0019

بالفيديو.. حليمة بولند تحتفل بعيدها ميلادها في طائرتها الخاصة وتكشف عمرها الحقيقي

IMG-20231212-WA0017

"مكنتش أحب تكون دي النهاية".. طلاق مسلم وميكا البغدادي

IMG-20231212-WA0015

بعد حديثه عن انخفاض سعر الناخب... نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر