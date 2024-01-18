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ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها بشأن سبب طلاقها

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ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
الخميس، 18-01-2024 01:26 م


نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن السبب وراء طلاقها من أحمد العوضي هو خيانته لها.
وكتبت ياسمين عبد العزيز فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: أشهد الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز و انفصالنا شىء قدري مش بأيدينا  وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج الشائعات
عقوبة التشهير"السب والقذف"
ونصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.

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