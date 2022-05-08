الأحد 08 مايو 2022
توقيت مصر 15:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. خلاف ومشاداة بين مرشد الإخوان وعبدالمنعم أبوالفتوح

شوبير: تعيين «ميدو» مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر

تخلع زوجها السبعيني وتبتزه بصور فاضحة.. تفاصيل صادمة

إصابات كورونا بالسعودية تعاود الارتفاع بشكل مفاجئ وهذه أعلى المدن تسجيلًا

جريمة بشعة.. مقتل ستيني وقطع عضو حساس من جسده

مزاح يقلب لكارثة.. وضعوا لصديقهم «فياجرا» في تورتة عيد ميلاده

السعودية تسمح بزواج «المجنون» بـ 3 شروط

بعد تسمم أسرة كاملة.. تحذير من شراء هذا النوع من الأسماك

العثور على جثة فنان داخل شقته بمنطقة الهرم في حالة تعفن

ماتت أثناء ممارسة الرذيلة.. كشف لغز العثور على جثة سيدة عارية في مقلب قمامة

ADS
 

ياسمين صبري تفجر مفاجأة عن الثروة التي حصلت عليها من أبوهشيمة

Capture
ياسمين صبري
Native
Teads
الأحد، 08-05-2022 10:08 ص
كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة حصولها على مبلغ 15 مليون جنيه، من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأيضًا ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس و امتلاكها 24 سيارة.
وأكدت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات صحفية، أنها تزوجت بدون مهر أو مؤخر صداق، وأن أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجأها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على كل هذه الأشياء كلام غير صحيح.
وأشارت إلى أن فترة الزواج كانت سلسة ، وأنها تكن له كل الاحترام ، وأن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.
وكان المأذون الشرعي مصطفى صالح، أفاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أن تكلفة طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تكلف 296 مليون جنيه.
ودون المأذون الشرعي عبر صفحته معلقاً: انفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيه مؤخر 15 مليون جنية وفيلا بالتجمع بـ 77 مليون و2 سيارة بـ 12 مليون ومجوهرات بـ 138 مليون جنية وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليون بمحتوياتها .
وكان خبر انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري،  قد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.
وقبل ذلك انتشرت أخبار طوال الأشهر الماضية عن انفصالهما، والتي نفاها الزوجان آنذاك، لكن هذه المرة أكدت الفنانة الشهيرة الطلاق الذي أنهى زيجة استمرت أكثر من عامين.
وأوضحت مصادر أن الطلاق سببه اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، لكن أكدت في الوقت نفسه، أن رجل الأعمال الشهير سيستمر في دعمه للفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لاستمرار العلاقة الودية بينهما.
 

إقرأ ايضا

images (4)

شاهد.. خلاف ومشاداة بين مرشد الإخوان وعبدالمنعم أبوالفتوح

images (2)

تخلع زوجها السبعيني وتبتزه بصور فاضحة.. تفاصيل صادمة

24184_W

جريمة بشعة.. مقتل ستيني وقطع عضو حساس من جسده

أخبار متعلقة

تنزيل

الفتاة اللبنانية التي تعرت تمامًا في الشارع تكشف مفاجأة صادمة عن سبب فعلتها

75977_1651854467_M

ماجدة خيرالله: خطوبة أحمد أبوهشيمة ومي عز الدين

elaosboa79123

مأذون شرعي يكشف عن ثروة باهظة حصلت عليها ياسمين صبري بعد طلاقها من أبوهشيمة

10863851-1209725564

أبوهشيمة يثير الجدل بتعليق غير متوقع على تطليق ياسمين صبري: أنا لا أخسر أبدًا

image

حصلت على مبلغ ضخم.. تفاصيل طلاق ياسمين صبري من أحمد أبوهشيمة

abdo12-1

11 مليار وعقارات لا يمكن تحديد قيمتها.. محمد عبده يكشف حجم ثروته