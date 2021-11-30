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ياسمين صبري تحصل على حكم قضائي بحبس شاب شتمها على «فيسبوك»

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ياسمين صبري
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الثلاثاء، 30-11-2021 02:19 م

حصلت الفنانة ياسمين صبري، على حكم قضائي بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000 جنيه في واقعة سب وقذف من خلال تعليق على الفيس بوك.
 وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.
وأوضح أنه كان قد تم الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ليصدر الحكم الصادر في جلسة اليوم.
 

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