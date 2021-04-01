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ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كيم كاردشيان

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ياسمين صبري
 
الخميس، 01-04-2021 06:47 م المصريون

أثارت الفنانة ياسمين صبري، موجة من الجدل بين جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مجموعة من الصور على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة جديدة تشبه إلى حد كبير كيم كاردشيان.
ولفتت الصور انتباه متابعيها، وانهالت عليها التعليقات التي اعتبرت أنها تقلد "كاردشيان"، فيما وجه إليها الكثيرين الغزل بسبب جمالها.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كانت في الرمضاني الماضي مسلسل “فرصة تانية”، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي.



 

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