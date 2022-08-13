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ياسمين صبري بصورة تثير الشكوك حول عودتها لـ أبوهشيمة

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ابوهشيمة وياسمين
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السبت، 13-08-2022 02:16 م

أثارت صورة نشرتها الفنانة ياسمين صبري الجدل خلال الساعات الماضية، وأثارت الشكوك حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ وهي تتناول وجبة الإفطار في مطعم يطل على البحر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ أحمد أبو هشيمة وهو يتناول الإفطار في نفس المكان، مشيرين إلى عودتهما من جديد بعد فترة قصيرة من انفصالهما.
وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام عامين.
وفي أول تعليق لـ أحمد أبو هشيمة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد مضي ما يقرب من الشهر على انفصالهما، أشار إلى أنه يكن لها كل الاحترام والمعزة.
وقال أبو هشيمة خلال استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا“.

وتابع رجل الأعمال المصري: ”ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية“.

 

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