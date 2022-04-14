ياسمين رئيس تفاجيء الجميع بفيديو جريء مع طليقها

الخميس، 14-04-2022
10:20 ص
فاجأت الفنانه
ياسمين رئيس
، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جريء رفقة طليقها هادي الباجوري
، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.
واسترجعت ياسمين
رئيس اللحظات الرومانسية مع زوجها
السابق ،واكتفت بالتعليق علي الفيديو
بالقلوب الحمراء.
وكانت الفنانة
ياسمين رئيس
، قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري
، و ذلك عبر حسابها
علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتبت ياسمين
رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"..
صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".
كان آخر أعمال
الفنانة ياسمين رئيس
مسرحية أحفاد ريا وسكينة والتى شاركت فى بطولتها كل من دينا
الشربينى ، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح
بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.
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