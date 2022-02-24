الخميس 24 فبراير 2022
توقيت مصر 20:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

روسيا تكشف موعد انتهاء الحرب على أوكرانيا

هاني شاكر يرد على حمو بيكا بعد تصريحات فاضحة

فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة لعمودها الفقري بعد أن ثبّته الأطباء بالحديد

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفل شبل يام

ياسمين رئيس بتعليق مفاجئ بعد طلاقها

مستشار الرئيس برد قوي على إبراهيم عيسى

فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة روسية في أوكرانيا

تدمير جميع وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية قرب دونباس

روسيا تُكذب أوكرانيا: لا خسائر في الطائرات

الكشف عن عدد قتلى وجرحى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

ADS
 

ياسمين رئيس بتعليق مفاجئ بعد طلاقها

202202220118111811
ا
Native
Teads
الخميس، 24-02-2022 02:18 م
بعد أزمة طلاقها، خرجت الفنانة ياسمين رئيس عن صمتها بأول تعليق لها بعد إعلانها طلاقها من زوجها المخرج هادي الباجوري ومرور فترة وجيزة على تصريحاته حول موافقته على تقبيلها في الأعمال الفنية التي تشارك فيها.
وهاجمت ياسمين كل الأشخاص الذين ينتقدون الناس بانهم أصحاب ألسنة طويلة، وكتبت على خاصية القصص السريعة على صفحتها : "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب صلّى الله عليه وسلّم إن أشرّ الناس منزلةً يوم القيامة يتّقيه الناس مخافة لسانه".



 

إقرأ ايضا

4524724_1645685390

هاني شاكر يرد على حمو بيكا بعد تصريحات فاضحة

News-P-542307-637334220437996116

فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة لعمودها الفقري بعد أن ثبّته الأطباء بالحديد

1049784042_0_108_2051_1261_1920x0_80_0_0_b372c82cf9eeead28ebc903c36522bd4

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفل شبل يام

أخبار متعلقة

21-10-20-877533954

سعودي يعتذر لطليقته على الهواء بكلمات رومانسية والأخيرة تفاجئة بردها الصادم

Capture

«معنديش مشكلة إن حد يبوس مراتي بحميمية».. زوج ياسمين رئيس يصدم الجميع

download

سعودي: زوجتي خانتني أمام عيني ولا أستطيع تطليقها والسبب صادم

420214103940978108380

زوجة سعد الصغير تعلن طلاقهما نهائيًا

9725586_1643891308

غادة إبراهيم تكشف عن مشهد تسبب في طلاقها

61f945ed4236042fa912137a

مفاجأة.. وزيرة الصحة أقامت دعوى خلع ضد زوجها والمحكمة طلقتها منه