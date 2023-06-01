ياسمبن صبري تفاجئ الجميع بردها على تقديم مشاهد جريئة في فيلم عالمي

أكدت النجمة ياسمين صبري، رفضها تقديم مشاهد إغراء، داخل مصر أو في هوليوود لو جاءتها فرصة العمل في السينما العالمية.

وجاء تصريح ياسمين صبري، خلال تفاعلها مع متابعيها عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، حيث سألها أحد المتابعين، هل توافقين على تقديم مشاهد إغراء في هوليوود؟ وأجابت ياسمين بشكل قاطع قائلة: لم أقدمها في مصر.. فهل أقدمها في هوليوود؟

وتطرق الحوار بين ياسمين ومتابعيها إلى عمليات التجميل، حيث سألتها متابعة عن تخليها عن المساحيق التجميلية وأجابت ياسمين بقولها: "لا تليق عليا.. التجميل الطبيعي أصبح شيء نادر".

وكشفت ياسمين صبري، منذ أيام، عن عودتها للسينما في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وتشارك صبري في فيلم "البعبع" الذي يجمعها لأول مرة مع الفنان أمير كرارة، كما تشارك في نفس الموسم ببطولة فيلم "أبو نسب" الذي يجمعها للمرة الثالثة مع النجم محمد إمام.

وفي محاولة للترويج لفيلم "البعبع" نشرت ياسمين صبري الملصق الدعائي للفيلم وظهرت فيه ممسكة بيد طفلة وخلفها انفجارات مرعبة، كما نشرت صورة أخرى لبطل الفيلم أمير كرارة ممسكاً بيد طفل مع استخدام نفس الخلفية، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: (البعبع) عيد الأضحى ٢٠٢٣

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري على شاشة التلفزيون مسلسل "فرصة ثانية"، وشاركها البطولة أحمد مجدي، وهبة مجدي، وأيتن عامر، ومن إخراج مرقس عادل.