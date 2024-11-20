الخميس 21 نوفمبر 2024
توقيت مصر 02:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحدى الجميع من أجلها.. زوجة بيج رامي الثانية تخلعه بحكم قضائي

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بإطلالة جريئة

أنجح مشروع استثماري.. تعليق مفاجئ من "الدرديري" على انتهاء أزمة كهربا

تقرير لأكبر بنك أمريكي يفجر مفاجأة عن أسعار الفائدة في مصر العام القادم

فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: "لن أفكر يوماً في خلعه.. عايزة رضا ربنا"

شاهد.. فنان عالمي يسير في شوارع القاهرة ويبدي انبهاره

"يارب كلامي يوصلك".. منى عبدالغني توجه رسالة لـ محمد صلاح .. ما علاقة زوجته؟

سحب الجنسية الكويتية من فنانة شهيرة

تمثيل قلب حقيقة.. مقتل فنان يمني أثناء آداء مشهد مقتله بالرصاص

"بطلة الفيديو المخل".. النيابة تحيل هدير عبدالرازق للمحاكمة

"يارب كلامي يوصلك".. منى عبدالغني توجه رسالة لـ محمد صلاح .. ما علاقة زوجته؟

531137_0
ا
الأربعاء، 20-11-2024 01:25 م

 

وجَّهت الإعلامية منى عبد الغني، رسالةً مليئةً بالتقدير والاحترام إلى نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

 

وقالت الإعلامية منى عبد الغني: إنه رغم انشغاله الدائم والتزامه بالتدريبات؛ فإنه لبَّى الدعوة للمشاركة في حدث مهم يحمل رسالة واضحة حول أهمية المرأة وتقديره العميق لدورها في حياته.

 

وأكدت الإعلامية، عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على "CBC"، أن محمد صلاح نموذج للوفاء والإخلاص؛ فهو الشاب الذي تربى جيدًا ويعرف قيمة المرأة في مختلف المجالات ودورها المهم.

 

 

وأضافت عبد الغني أن محمد صلاح يَعتبر المرأة جزءًا أساسيًّا من نسيج المجتمع، وأن تقديره لها يظهر في كل تصرفاته، وأنه يعتبر أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال دعم المرأة ووجودها في جميع القطاعات، قائلةً: "ظهور صلاح المستمر مع أُسرته بمثابة رسالة احترام قوية لجميع النساء في حياته؛ إنه مهما نجحت أنا عيني على أُسرتي لأني باعمل كل ده عشانهم، فمش معقول أهملهم وأبعد عنهم، لأ.. همَّ في دائرة حياتي، مهما حققت من نجاحات، ودي رسالة مهمة لكل الشباب.

 

واختتمت الإعلامية حديثها، مشيدةً برسالة محمد صلاح الإنسانية النبيلة التي يجسدها في حياته اليومية، وأعربت عن تمنياتها بأن يكون محمد صلاح نموذجًا يحتذى به في التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، قائلةً "يا رب كلامي يوصل لك.. أنت نموذج مشرف يا صلاح، ونتمنى أن أولادنا يأخذون منك النسيج الحلو والمزيج الحلو ما بين الدنيا والدين والرياضة والأسرة، ويا ريت ولادنا زي ما بياخدوا صلاح قدوة في الرياضة ياخدوه قدوة كمان في الأخلاق.. بنحييك يا فرعون مصر الجميل".

إقرأ ايضا

Capture

تحدى الجميع من أجلها.. زوجة بيج رامي الثانية تخلعه بحكم قضائي

نن

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بإطلالة جريئة

images

فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: "لن أفكر يوماً في خلعه.. عايزة رضا ربنا"

أخبار متعلقة

66e43a7442360457450b3e0e

تامر أمين يفجر مفاجأة عن محمد صلاح: عندي معلومات من الجواسيس