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« يارب خدني نفسي أموت».. حنين حسام تنهار داخل قفص المحكمة

280120
حنين حسام
Native
Teads
الأربعاء، 23-03-2022 12:15 م
انهارت حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك، فور رفع جلسة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في قضية اتهامها بالاتجار في البشر.
ورددت حنين حسام بعدما أنهى محاميها حسين البقار مرافعته أمام المحكمة: "ياربي خدني.. نفسي أموت مش قادرة".
وظلت "حسام" تصرخ داخل قفص الاتهام مستندة برأسها على الحائط وهي منهمرة في البكاء.
ظهرت حنين حسام وراء القضبان مرتدية زيًا أبيضًا - ملابس الحبس الاحتياطي - مُنصتة إلى مرافعة محاميها شاحبة الوجه دون حركة، فيما حاولت بين الحين والآخر إبعاد وجهها عن كاميرات المصورين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، وبعد ضبطها تمت محاكمتها حضوريًا من جديد أمام ذات الدائرة وفق قانون الإجراءات الجنائية.
واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.
 

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