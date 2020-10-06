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ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:42 م محمد فضل - متابعات
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن يوم الخميس سيشهد فض دور الانعقاد الحالي.

وذكر إنه في حال أرسل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارًا أميريًا غدًا الأربعاء بتزكية ولي العهد، سيتم عقد جلستين يوم الخميس.

وتابع بإنه إذا تم ذلك، فسيتم تخصيص الجلسة الأولى لأداء اليمين الدستورية لولي العهد، وبعدها الجلسة الختامية ثم فض دور الانعقاد. 

أعلن الغانم خلال تصريحات صحفية في مجلس الأمة، أن المجلس سيعقد جلستين خاصتين غدًا الأربعاء، حيث سيتم تخصيص الجلسة الأولى التي ستعقد في التاسعة صباحًا لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما سيتم تخصيص الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة بعض القوانين. 

وأضاف: «استلمت مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر اعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 8 اكتوبر 2020».

 وتابع: «المرسوم «130» الصادر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي سُحب بالمرسوم «137» الموقع من الأمير بتاريخ 30 سبتمبر بعد قسمه مباشرة وقبل 1 أكتوبر».
 

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