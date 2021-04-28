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ولي العهد: لو خرج محمد عبدالوهاب من قبره لعارض فتاويه

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لقاء تلفزيوني مع محمد بن سلمان
 
الأربعاء، 28-04-2021 09:16 ص محمد فضل
كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن حكومة المملكة لا تتبع مدرسة فقهية معينة مثل مدرسة الشيخ محمد عبدالوهاب مؤكدا أن الفتاوى تختلف على حسب المكان والزمان.

وقال ولي العهد خلال لقائه التليفزيوني الخاص مع الإعلامي عبدالله المديفر أمس الثلاثاء : “متى ما ألزمنا أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناه ألهنا البشر، الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع بينه وبين الناس حجاب، أنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد.”

وتابع الأمير محمد: الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله ـ لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لعارض هذا الشيء فلا توجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت.

وأضاف: القرآن والاجتهاد مستمران فيه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مستمران فيه وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وكل فهم يعني مثلاً قبل مئة عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف أن الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا ولا يعرف قارات العالم ولا التقنية وإلى آخره ففتواه بناء على معطيات ومعلومات عنده وفهمه للقرآن والسنة لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي وفي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
 

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