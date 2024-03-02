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وكيل وزارة الصحة بالشرقية يكشف تفاصيل خطيرة قبل وفاة الموسيقار حلمي بكر

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حلمي بكر
السبت، 02-03-2024 12:03 م نسمه عبد الوهاب
كشف الدكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: «قبل الوفاة كان فيه مكالمة بين وزير الصحة لي، وطلب توجيه سيارة إسعاف لمنزله لنقله إلى المستشفى».

وتابع: «كان عنده عدم استقرار في الحالة والأطباء طلبوا بنقله لمستشفى في كفر صقر، لكن أهله رفضوا تمامًا نقله إلى المستشفى».
واستطرد: «نقلناه في مستشفى كفر صقر، وتم التعامل معاه من أطباء العناية، ولكن أهله طلبوا بإرساله لمستشفى خاص، وكتبوا إقرار بنقله إلى مستشفى خاص، وشهادة الوفاة، وتصريح الدفن، مع الزوجة، وإحنا جاهزين لإيداعه في ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى كفر صقر، ولكن منتظرين حل الخلاف بين زوجته وشقيقه».

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