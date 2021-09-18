وكيل مديرية أوقاف الإسماعيلية يشتم المصلين أثناء خطبة الجمعة على المنبر

السبت، 18-09-2021
12:05 م
أثار
الشيخ صبري عبادة
، وكيل مديرية الأوقاف
بمحافظة الإسماعيلية، الجدل بعد تصريحاته خلال
خطبة الجمعة
، والتي وجه فيها اتهامات وشتائم إلى المصلين، ما أحدث حالة من الهرج
والغضب أثناء خطبة الجمعة
.
وروى
أحد المصلين ما حدث، مؤكدًا أن الشيخ صبري قال خلال الخطبة
:”نص المصليين إرهابيين،
ونصهم التاني مسلمين، اللي مش عاجبه كلامي يطلع بره”.
وقال
عبادة: “ما حدث أنني كنت أخطب الجمعة
فى مسجد المطافي بالإسماعيلية، وأثناء حديثي في
موضوع الخطبة
الذي حددته وزارة الأوقاف
، اعترض بعض المصلين، مما تسبب في حالة هرج داخل
المسجد”.
من
جانبه قرر وزير الأوقاف
الدكتور محمد
مختار جمعة إعفاء الشيخ صبري عبادة
من منصبه بسبب سوء استخدامه للمسجد وإثارة المصلين،
وإحداث حالة من البلبلة في المسجد، مما كان سيؤدي إلى إلغاء صلاة الجمعة
.