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وكيل كهربا يكشف مفاجأة مدوية عن رحيله إلى الأهلي
وكيل كهربا يكشف مفاجأة مدوية عن رحيله إلى الأهلي
الأربعاء، 10-03-2021
08:57 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد يحيى - وكيل محمود عبد المنعم
كهربا
- مفاجأة عن رحيل اللاعب عن الأهلي.
وقال في تصريحات لبرنامج "البريمو":
كهربا
يريد الاستمرار في #الاهلي ولم ابدأ بتسويقه في الخليج.
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مصر
المصريون
الاهلى
كهربا
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