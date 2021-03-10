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وكيل كهربا يكشف مفاجأة مدوية عن رحيله إلى الأهلي

كهربا
وكيل كهربا يكشف مفاجأة مدوية عن رحيله إلى الأهلي
 
الأربعاء، 10-03-2021 08:57 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد يحيى - وكيل محمود عبد المنعم كهربا - مفاجأة عن رحيل اللاعب عن الأهلي.

وقال في تصريحات لبرنامج "البريمو": كهربا يريد الاستمرار في #الاهلي ولم ابدأ بتسويقه في الخليج.
 

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