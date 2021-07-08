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وكيل الأزهر: فوضنا الرئيس والجيش للتعامل مع سد أبرهة

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شومان
Native
الخميس، 08-07-2021 09:57 ص

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق،إنه أصبح جليا أن سد إثيوبيا جدير بأن يطلق عليه سد أبرهة، فكما حاول أبرهة هدم الكعبة فإن سد أحفاده يهدد حياة ملايين البشر في دولتين،ونوقن بأنه كما فشل جدهم وبقيت الكعبة،فلن يعطش مصري ولاسوداني،وسينقلب السحر على الساحر،ويندم السحرة بعد فوات الآوان.
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : كلنا خلف القيادة السياسية والجيش المصري فيما يتخذ من قرارات. حفظ الله مصر والسودان،وثبتهما على قرار توافقي ،وجنبهما الفتنة والخلاف،فالموقف الموحد هو الضامن لنجاح  أي قرار يتخذ ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 

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