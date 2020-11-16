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وقف مفتش بأوقاف الشرقية بسبب سوء استخدام السوشيال

وزير-الاوقاف
الاوقاف
 
الإثنين، 16-11-2020 06:25 م أحمد سالم
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الشرقية، وقف الشيخ سامح أحمد ولاء السيد - مفتش بمديرية أوقاف الشرقية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة نظرًا لما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل.


وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف خمسة آلاف جنيه لـ عصام محمد صالح مدير منطقة أوقاف طنطا لجهوده في تحصيل مستحقات الأوقاف بالمنطقة. وذلك  بناء على مذكرة المهندس  سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .


ومن جانبها أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح اليوم خدمة أحمد عواد أحمد محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين .
 

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