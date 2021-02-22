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وقف برنامج مي حلمي بسبب «ساسي» وإجبارها على الاعتذار للزمالك

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مي حلمي
 
الإثنين، 22-02-2021 11:08 ص المصريون

قررت قناة "الحدث اليوم" وقف برنامج الإعلامية مي حلمي "الحكم"، بعد واقعة فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، والحديث عن تجديده للنادي ونسب الخبر إلى قناة النادي.
حيث أصدرت مي حلمي بيان اعتذار بخصوص ما صدر عنها في حلقة الأمس، وقالت في بيان نشرته قناة الحدث إنها تعتذر لقناة الزمالك عن الخطأ في تناول خبر بخصوص التجديد للاعب فرجاني ساسي كانت قد نسبته بالخطأ لقناة الزمالك في حين أنها أخبار تم تداولها علي صفحات السوشيال ميديا .
وحسب تقارير إعلامية، فإن إدارة قناة «الحدث اليوم» قررت إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة أمس بالقناة.
وألزمت القناة مي حلمي بالاعتذار رسميًا عن الأمر وتم إلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك.
 

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