وقف برنامج رضوى الشربيني.. والأخيرة تبكي

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، عن توقف برنامجها
"هي وبس" ، منوهة أن توقف البرنامج سيكون لفترة قصير، محاولة التمسك
وعدم البكاء على الهواء.
ولفتت "الشربيني"، في برنامجها المذاع
على فضائية "سي بي سي سفرة"، إلى أنها كانت تريد أن تعلن عن هذا التوقف ،
منذ بداية ، الموسم الخامس ، ولكن الواجب المهني ، حتم عليها الاستمرار ، حتى لا تتراجع
بعد إمضاء العقود ، والتجهيزات للحلقات .
وعقبت "الشربيني" : " السنة الحالية كانت سنة صعبة على الجميع وأنا
محتاجه أجازة وهتوحشوني " ، موضحة أنها رأت أن أفضل توقيت للإعلان عن توقف البرنامج
، مع احتفالات "الكريسماس" .
وكادت "الشربيني " أن تجهش من البكاء
، على الهواء ، خلال إعلانها ، عن توقف البرنامج ، لافتة إلى صعوبة أزمة كورونا ، على
الجميع ، وما سببته ، من أزمات نفسية ، على البعض .
وتابعت : "رب 2020 هو رب 2021 ومهما وقعنا
في أزمات ، ربنا هينجدنا منها .