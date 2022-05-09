الإثنين 09 مايو 2022
توقيت مصر 17:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن دعاء سهيل

سفكوا الدماء وهتكوا أعراضهن.. الإعدام لـ أيمن عبدالمعبود و5 آخرين

شاهد لحظة الاعتداء على وزيرة خارجية ألمانيا

تركيا تعلن اعتقال سائحة عربية بتهمة إهانة أردوغان

بعد حجزه في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

النيابة تأمر بحبس وإيداع 13 طفلًا تحرشوا بسائحتين في الهرم

وقف الشيخ "الطاروطي" عن القراءة في الإذاعة بعد خطأ "قرآن الفجر"

السعودية تعلن موعد انتهاء تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أقامت علاقة مع "البواب" داخل الأسانسير وعندما ضبطها الجيران فعلت ما لم يتوقعه أحد

ADS
 

وقف الشيخ "الطاروطي" عن القراءة في الإذاعة بعد خطأ "قرآن الفجر"

ف
الطاروطي
Native
Teads
الإثنين، 09-05-2022 11:15 ص

أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة، أنه تم وقف الشيخ محمد على الطاروطي عن العمل بالإذاعة بعد الخطأ في قراءة القرآن فجر أمس، مؤكدًا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين لاتخاذ قرار.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «النهار»، أنه سيتم عرض كل القراء بلا استثناء على اللجنة، وإجراء مراجعات دورية، بهدف تصحيح أي أخطاء.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزمًا في القراءات على مدار شهر، ستكتفي اللجنة بتوجيه اللوم ولفت النظر أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ محمد أو غيره، ستتخذ اللجنة الإجراء المناسب.

من جانبه اعتذر الشيخ محمد الطاروطي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون، عن الخطأ الذي حدث منه خلال تلاوته قرآن الفجر، مؤكدا أن ذلك الخطأ تم تصحيحه في نفس التلاوة.
وقال الطاروطي، إنه "لم يخبره أحد بأي شيء ولم ترسل له النقابة أو الإذاعة المصرية أي قرار".
وأضاف: "القرآن غالب وليس مغلوبا وليس هناك أحد فوق القرآن الكريم، وأنا أخطأت وصححت الخطأ، لكن هناك من رصد أني أخطأت، وروج لذلك على نطاق واسع".
وأردف قوله: "قرأت في الفجر أكثر من مرة ولم أخطئ والناس كانت طايرة بالشيخ الطاروطي، لكن رغم إني صححت الخطأ استمر البعض في الهجوم.. بقالي 40 سنة بقرأ ولم أخطئ في حرف ولم تستدعني النقابة، لكن أنا تحت أمر النقابة والشيخ محمد حشاد".
من جانبه، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه تم وقف الشيخ الطاروطي عن العمل بالإذاعة، بعد الخطأ في تلاوة قرآن فجر السبت، مؤكدا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، للبت.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدى شهر، ستكتفي بتوجيه اللوم ولفت النظر، أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ أو غيره، ستتخذ الإجراء المناسب.
 

إقرأ ايضا

05b5c001-7731-4b54-9510-ab08d61132b9

قرار جديد من المحكمة بشأن دعاء سهيل

4538917961651934438

سفكوا الدماء وهتكوا أعراضهن.. الإعدام لـ أيمن عبدالمعبود و5 آخرين

Capture

جدل وضجة بسبب فيديو تقبيل عبدالله الرويشد لـ أحلام في مكان حساس(فيديو)

أخبار متعلقة

164971083426

قرار رسمي بوقف مسلسل «حب الملوك» لاحتوائه على مشاهد خادشة للحياء