الإثنين، 09-05-2022
11:15 ص
أكد محمد نوار،
رئيس الإذاعة، أنه تم وقف
الشيخ محمد على الطاروطي
عن العمل بالإذاعة بعد الخطأ في
قراءة القرآن
فجر أمس، مؤكدًا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة
القراء والمبتهلين لاتخاذ قرار.
وأوضح خلال
مداخلة هاتفية عبر فضائية «النهار»، أنه سيتم عرض كل القراء بلا استثناء على
اللجنة، وإجراء مراجعات دورية، بهدف تصحيح أي أخطاء.
وأشار إلى أن
اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزمًا في القراءات على مدار شهر، ستكتفي اللجنة
بتوجيه اللوم ولفت النظر أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ محمد أو غيره، ستتخذ
اللجنة الإجراء المناسب.
من جانبه اعتذر
الشيخ محمد الطاروطي
قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون، عن الخطأ الذي حدث
منه خلال تلاوته قرآن الفجر
، مؤكدا أن ذلك الخطأ تم تصحيحه في نفس التلاوة.
وقال الطاروطي
،
إنه "لم يخبره أحد بأي شيء ولم ترسل له النقابة أو الإذاعة المصرية أي قرار".
وأضاف:
"القرآن غالب وليس مغلوبا وليس هناك أحد فوق القرآن الكريم، وأنا أخطأت وصححت
الخطأ، لكن هناك من رصد أني أخطأت، وروج لذلك على نطاق واسع".
وأردف قوله:
"قرأت في الفجر
أكثر من مرة ولم أخطئ والناس كانت طايرة بالشيخ الطاروطي
، لكن
رغم إني صححت الخطأ استمر البعض في الهجوم.. بقالي 40 سنة بقرأ ولم أخطئ في حرف
ولم تستدعني النقابة، لكن أنا تحت أمر النقابة والشيخ محمد حشاد".
من جانبه، أعلن
محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه تم وقف
الشيخ الطاروطي
عن العمل بالإذاعة، بعد
الخطأ في تلاوة قرآن فجر السبت، مؤكدا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر
على لجنة القراء والمبتهلين، للبت.
وأشار إلى أن
اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدى شهر، ستكتفي بتوجيه
اللوم ولفت النظر، أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ أو غيره، ستتخذ الإجراء
المناسب.