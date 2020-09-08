وفد دولة إفريقية يزور إسرائيل سرًا

الثلاثاء، 08-09-2020
07:13 م
محمد فضل - متابعات
كشفت
هيئة البث الإسرائيل
ية اليوم الثلاثاء، إن وفد
ا من تشاد
وصل سرا إلى إسرائيل
مساء الاثنين
وسيلتقي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو.
وأضافت
أن الوفد
التشاد
ي ترأسه عبد الكريم ديبي (نجل الرئيس إدريس ديبي) وضم مستشار الأمن
القومي التشاد
ي، ومسؤولين في المجال الاستخباراتي.
وأشارت
إلى أن الوفد
التشاد
ي وصل الليلة الماضية سرًا إلى إسرائيل
.
وأكد
وزير الاستخبارات الإسرائيل
ي إيلي كوهين لهيئة البث الإسرائيل
ية، وجود الوفد
التشاد
ي
في تل أبيب.
وأشارت
الهيئة إلى أن الوفد
سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيل
ي، بنيامين نتنياهو، والوزير
كوهين.
وقالت:
“يبحث الوفد
مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل
وتشاد
”، موضحة أن كوهين
كان قد التقى الرئيس التشاد
ي إدريس دبيي لدى زيارته لإسرائيل
، قبل عام ونصف.