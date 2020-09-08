الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة ثالث ضحية بالطاعون في منغوليا

مصر تدعم السودان بـ 4 طائرات لإنقاذ ضحايا السيول

الدراسة 17 أكتوبر وتقليل أيام الحضور.. أهم قرارات وزير التعليم

أجهزة الأمن تعثر على جثة شاب ثلاثيني بسوهاج

رد صادم من مراسل «رويترز» على طلب «ترامب» خلع القناع

شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

«حدوث تشققات».. حقيقة قرب انهيار خزان سوداني بسبب الفيضان

بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن «الإساءة للإمارات»

المستشارة تتهم الضابط بالتحرش بها ..ومحاميها:«طالت يده صدرها»

«رقم 150».. الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا سارًا

وفد دولة إفريقية يزور إسرائيل سرًا

Capture
نتنياهو
الثلاثاء، 08-09-2020 07:13 م محمد فضل - متابعات
كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن وفدا من تشاد وصل سرا إلى إسرائيل مساء الاثنين وسيلتقي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت أن الوفد التشادي ترأسه عبد الكريم ديبي (نجل الرئيس إدريس ديبي) وضم مستشار الأمن القومي التشادي، ومسؤولين في المجال الاستخباراتي.
وأشارت إلى أن الوفد التشادي وصل الليلة الماضية سرًا إلى إسرائيل.
وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين لهيئة البث الإسرائيلية، وجود الوفد التشادي في تل أبيب.
وأشارت الهيئة إلى أن الوفد سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والوزير كوهين.
وقالت: “يبحث الوفد مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتشاد”، موضحة أن كوهين كان قد التقى الرئيس التشادي إدريس دبيي لدى زيارته لإسرائيل، قبل عام ونصف.

إقرأ ايضا

القوات المسلحة

مصر تدعم السودان بـ 4 طائرات لإنقاذ ضحايا السيول

مـأساة.. حاول إنقاذ أخيه من الغرق فلقيا مصرعهما معًا

التعليم العالي يحتفل بختام دورة الصداقة

الدراسة 17 أكتوبر وتقليل أيام الحضور.. أهم قرارات وزير التعليم

 

أخبار متعلقة

نتنياهو

نتنياهو يوجه الدعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل

مقبرة إسلامية في تل أبيب

صُدفة تكشف عن مقبرة إسلامية في تل أبيب