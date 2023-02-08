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وفد أمني قطري رفيع المستوى يلتقي وزير الداخلية ويزور سجن وادي النطرون (صور)

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الوفد مع الوزير
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الأربعاء، 08-02-2023 12:49 م

 

أعلنت وزارة الداخلية استقبالها وفدا قطريا أمنيا رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 - 8 فبراير الجاري.

 

وتناولت الفعاليات وفقا للداخلية بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية في البلدين في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك .

 

وقد تضمن برنامج الزيارة عددا من اللقاءات والزيارات الميدانية لأكاديمية الشرطة ومقري الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وقد تم تنظيم جولات تفقدية للوفد لإطلاعهم على المهام والقدرات والإمكانيات التي تتمتع بها تلك المواقع.

 

كما قام الوفد بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية واطلعوا على ما يذخر به من إمكانيات وتجهيزات جعلته في مرتبة الريادة وفقا للمقايس العالمية المعتمدة في مجال التنفيذ العقابي.

 

وقام الوفد القطري بالتعرف على أطر الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم في النواحي التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية .

 

وأعرب الوفد القطري خلال لقاء وزير الداخلية عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنوا على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات تقنية وعلمية وبحثية وتدريبية بقطاعات الوزارة المختلفة، وتطلعهم للاستفادة من تلك الإمكانات لصقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية القطرية في مختلف المجالات التدريبية.



 

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