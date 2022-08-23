وفاة 9 من أسرة واحدة في حادث انقلاب ميكروباص الإسماعيلية

الثلاثاء، 23-08-2022
12:20 م
ارتفع عدد ضحايا واقعة انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق
"مصر / الإسماعيلية
"، إلى 9 أفراد من أسرة واحدة، وذلك عقب وفاة الطفلة
جنى شريف مندور متأثرة بإصابتها في الحادث
، الذي وقع قبل أيام.
كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية
، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة
النجدة يفيد انقلاب سيارة أجرة تحمل لوحات معدنية رقم "9264 ر.هـ.ج مصر"
على طريق "مصر / الإسماعيلية
" في منطقة وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد
بالإسماعيلية
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انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين لتلقي العلاج، ونقل
جثامين الضحايا، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وإجراء المعاينة الأولية
والوقوف على ملابسات الحادث
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تبين من المعاينة الأولية مصرع: (بسمة فاروق السيد، 45 عاما، ومصطفى السيد
سعدة 45 عاما، وأصالة عصام السيد 20 عاما، والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام،
ومحمد فاروق السيد 42 عاما، وعصام فاروق السيد 50 عاما، وريم صلاح السيد 22 عاما،
وجميعهم من عائلة واحدة ويقيمون في بنهباي التابعة لمحافظة الشرقية.
كما أصيب في الحادث
: الطفل زين محمود مصطفي 4 سنوات، و الاء عصام فاروق 28
عاما، ومني سعيد السيد 34 عاما، ونورهان عصام فاروق 13 عاما، ومحمد صلاح السيد 25
عاما، وعصام محمد فاروق 11 عاما، ورؤى أحمد مصطفى 8 أعوام، وأروى عصام فاروق 17
عاما، وأحمد محمد فاروق 15 عاما، وأسماء يحيى عبدالحميد 40 عاما، وجنا هشام محمد
10 أعوام، وجنى شريف الشحات 12 عاما، وجميعهم يقيمون في بنهباي بمحافظة الشرقية،
بالإضافة إلى محمد الشريف الشحات 10 أعوام، ويقيم في شبرا الخيمة بالقاهرة.
كما تبين من التحريات الأولية أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء يوم
"مصيف" في مدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية
.