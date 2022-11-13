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وفاة 20 وإصابة 8.. النيابة العامة تفجر مفاجأة عن سائق أتوبيس الدقهلية

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الحادث
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الأحد، 13-11-2022 10:22 ص
أمرت النيابة العامة بحبس سائق أتوبيس الدقهلية المنكوب، الذي انقلب في إحدى ترع مدينة المنصورة.

وأصدرت النيابة العامة بيانا نشرته عبر "فيسبوك"، قالت خلاله إن الحادث نجم عنه وفاة 20 شخصا، فيما تعرض 8 آخرين للإصابة.

وأكدت النيابة أن الشرطة ضبطت سائق الحافلة إلى جانب انتقالها إلى المستشفى لمناظرة الجثامين واستجواب المصابين.

أشار المصابون خلال سؤالهم عن الواقعة إلى أن السائق كان يتحدث في هاتفه المحمول لحظة وقوع الكارثة، فلم يستطع تفادي سيارة أخرى وسقط في المياه.

أوضحت النيابة أنها استجوبت سائق الحافلة، الذي بدوره أنكر ما كشف عنه مصابو الحادث، لكن في وقت لاحق تبين تعاطيه مادة مخدرة لحظة وقوع الحادث، بحسب تحليل مبدئي طبي خضع له.

تابع البيان: "قررت النيابة العامة عرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، كما صرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتها، وجارٍ استكمال التحقيقات".



فيما قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وتقدمت القباج بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

 

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