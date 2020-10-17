وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

السبت، 17-10-2020
03:58 م
محمد فضل
أعلن الضابط المتقاعد محمد وديع
، أحد الأصدقاء المقربين
من الشهيد أحمد منسي
، عن وفاة والدة
الأخير اليوم السبت.
وكتب رائد متقاعد محمد وديع
؛ على موقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لله و إنا إليه راجعون والدة
الشهيد منسى".
وتابع : "نسأل الله أن يغفر لها و يرحمها و يتقبلها
بعفوه و رضاه و رضوانه و أن يجمعهم على سرر متقابلين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر".
وأضاف: "و صدقت قائلًا: " يا سيدى إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب و كان اللقاء دومًا
قريب".
واختتم: "رحم الله والدة
الشهيد و أسعدها باللقاء و
النعيم".