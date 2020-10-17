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وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

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منسي
 
السبت، 17-10-2020 03:58 م محمد فضل

أعلن الضابط المتقاعد محمد وديع، أحد الأصدقاء المقربين من الشهيد أحمد منسي، عن وفاة والدة الأخير اليوم السبت.
وكتب رائد متقاعد محمد وديع؛ على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لله و إنا إليه راجعون والدة الشهيد منسى".
وتابع : "نسأل الله أن يغفر لها و يرحمها و يتقبلها بعفوه و رضاه و رضوانه و أن يجمعهم على سرر متقابلين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر".
وأضاف: "و صدقت قائلًا: " يا سيدى  إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب و كان اللقاء دومًا قريب".
واختتم: "رحم الله والدة الشهيد و أسعدها باللقاء و النعيم".


 

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