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وفاة نجل فنانة شهيرة بعدما طردها من منزلها ورفع قضية ضدها

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شريفة ماهر
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السبت، 29-01-2022 09:29 ص

توفى نجل الفنانة الكبيرة شريفة ماهر ويدعى مجدي، وهو أحد أبنائها الذين رفعوا قضايا عليها بسبب الميراث.
وكانت شريفة ماهر كشفت أنها تعرضت لنزاعات وخلافات مع بعض من أبنائها، بسبب الميراث ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم، وأثار هذا الأمر كثيرا من الجدل مؤخرا.
وتعاطف الكثيرون مع شريفة ماهر التي أصبح اسمها تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها بأن نجلها طردها من منزلها واستولى على أموالها الأمر الذي تعجب منه الجمهور، وأعربوا عن استيائهم من الواقعة.
فيما صرح شريف محمود شوقي، نجل الفنانة شريفة ماهر: مهما حصل من نزاعات من أمي صاحبة الفضل عليا، ماقدرش أبقى ابن عاق ليها لأن ربنا وصانا على أمهاتنا، وفي اتجاه إني أطلع بصورة الشيطان وللأسف الناس مشيت وراه، وكان فيه تعليقات كثيرة فيها ظلم ليا.
 

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