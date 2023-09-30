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وفاة نجل سامي العدل بشكل مفاجئ

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سامي العدل ونجله
السبت، 30-09-2023 06:41 م

 

توفي أحمد نجل سامي العدل الفنان الكبير، أمس السبت 30 سبتمبر، وهو في ريعان شبابه ليلحق بوالده الراحل، مما أثار حزن الجميع.

وعن سبب وفاة أحمد نجل سامي العدل فقد كشفت شقيقته في تصريحات لصحف عديدة أنه كان من تداعيات إصابته السابقة ب فيروس كورونا.

 

فقد أصيب نجل سامي العدل بمضاعفات خطيرة في القلب بعد إصابته ب فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية صباح اليوم.

 

ولكن نجل سامي العدل توفي فجأة قبل الذهاب للمستشفى لإجراء جراحة القلب التى كان مقرر إجراؤها وسط حزن كبير في الوسط الفني.

وفي السنوات الأخيرة تعامل الكثير من الأشخاص مع فيروس كورونا بشكل أقل حرصا، اعتقادا منهم أنه أصبح أقل خطورة ولكن وفاة نجل سامي العدل تعيد كورونا للصدارة من جديد.

 

ووفقا لما جاء في موقع "كلافيند كلينك "نعرض لكم فيما يلي تفاصيل تأثير كورونا على القلب وهى الحالة الصحية التى أدت لوفاة نجل سامي العدل.

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