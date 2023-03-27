وفاة نجل بلوجر شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي





نشر الحساب الخاص بـ البلوجر الشهيرة ديانا محمد، على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، خبر وفاة نجلها راكان.

علقت البلوجر ديانا محمد على صورة لنجلها راكان ::" قائلة إنا لله وإنا اليه راجعـون ..انتقل الى رحمه الله الطفل راكان عبدالله كنعان ..دعواتكم بالصبر."

كانت البلوجر ديانا محمد على “إنستجرام” قد طالبت خلال الأيام الماضية بالدعاء لابنها بعد تعرضه لحادث أليم أدى إلى دخوله العناية المركزة.

قالت البلوجر ديانا محمد خلال مقطع فيديو على الأنستجرام: "أرجو الدعاء لـ راكان ابني، خبطته عربية وحالته خطر وقلبه وقف ورجع تاني، وهو حاليا في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت".

ولم يبلغ الطفل راكان سوى 3 أعوام فقط، وتضامن معها رواد السوشيال ميديا طالبين الدعاء والنجاة للطفل.



