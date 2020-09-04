وفاة نائب رئيس مركز قطور بالغربية متأثرًا بكورونا

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الجمعة، 04-09-2020 09:00 م أحمد سالم
شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية اليوم حالة من الحزن على وجوه أفراد أسرة المهندس علي شلبي نائب رئيس مجلس مدينة قطور اثر تعرضه لوعكة صحية شديدة لمدة ١٢ يوم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل قسم العزل بمستشفى قطور المركزي.

كما قدم الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية واجب العزاء لأفراد العائلة بندبه رئيس ديوان مجلس مركز ومدينة قطور الي مسقط راسه لمواساة اقرأ عائلته.

في المقابل تواصل مديرية الصحة جهودها في رفع كفاءة الخدمات العلاجية للحالات المصابة ومعزوله بسبب الاصابه بعدوى فيروس كوفيد ١٩.

كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على ضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى للوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا القاتل .

كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة توفير كافة الأدوية اللازمة لعلاج حالات العزل الصحي المنزلي والدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى خلال الفترة المقبلة. 

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