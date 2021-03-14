وفاة ملكة جمال بعد حصولها على لقاح كورونا

الأحد، 14-03-2021
11:23 ص
فتحي مجدي
توفيت ملكة جمال
سابقة في الولايات المتحدة بعد يومين من حصولها على لقاح كوفيد – 19.
وتوفيت هالي لينك برينكمير (28 عامًا) من ولاية إنديانا، في 21 يناير بعد يومين من حصولها على اللقاح، الذي يُعتقد أنه إما من نوع "فايزر أو "موديرنا"، وفقًا لموقع "The Covid Blog".
ونعاها والد زوجها جيمس برينكمير، عبر موقع "فيس بوك"، قائلاً: "لقد تحطمت قلوبنا بعد وفاة
زوجة إيفان وحبيبة المدرسة الثانوية هيلي لينك برينكمير.
لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن عمق الخسارة التي شعرت بها أسرتي هالي وإيفان".
وأضاف: "سنضع إيماننا بالله ليمنحنا القوة بينما نحاول أن نفهم السبب. يرجى الدعاء من أجل هالي وإيفان وعائلاتهما. أخيرًا، إذا كان لديك أطفال، عانقهم اليوم وأخبرهم أنك تحبهم".
ووُلد المعالجة الفيزيائية في 4 أغسطس 1992، وعملت في حرم نورث ريفر هيلث في إنديانا، وهو مجتمع لكبار السن بعد حصولها على درجة الدكتوراه في العلاج الطبيعي من جامعة إيفانسفيل في عام 2018.
وكانت متزوجة من حبيبها في المدرسة الثانوية إيفان برينكمير لمدة عامين، وتوج الزوجان ملكين للجمال في المدرسة الثانوية.
وجاء في نعيها: "ابتسامة هايلي استحوذت على قلوب كل من عرفها وأحبها وسنفتقد وجودها في حياتنا".
وتعد وفاة
هايلي المفاجئة واحدة من عدة حالات وفاة
تحاول مدونة مدونة (COVID Legal USA) أن تنسبها إلى اللقاح، على الرغم من عدم وجود علاقة سببية بين موتها المأساوي وتلقيها اللقاح.
في الأثناء، تلقى ما يقرب من 21 مليون شخص في المملكة المتحدة جرعتهم الأولى من اللقاح اعتبارًا من 4 مارس، وفقًا لشبكة (سكاي نيوز).
وقالت المجلة الطبية البريطانية، في تقرير نُشر في 8 فبراير 2021، إن بيانات سلامة اللقاح الأولية "مطمئنة".
وأضافت: "وردت أنباء عن حدوث تفاعلات تحسسية شديدة بعد إعطاء الجرعات الأولى من لقاح فايزر بيو إن تك في 9 ديسمبر".
وتابعت: "بعد ذلك، نصحت MHRA (الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية) بعدم استخدامه للأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه أي مكونات في اللقاح، وقالت إنه يجب مراقبة المتلقين لمدة 15 دقيقة على الأقل".
مع ذلك، أضافت: "معظم الآثار الجانبية المبلغ عنها كانت خفيفة؛ كان التهاب الذراع هو الأكثر شيوعًا وشمل الآخر الصداع والتعب ومرض خفيف يشبه الأنفلونزا".
وأوضحت أن اختبار السلامة مستمر للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال.