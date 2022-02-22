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وفاة ملكة جمال أمريكا بعد أيام من حادث غريب

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الثلاثاء، 22-02-2022 01:01 م

تعرضت ملكة جمال ولاية ألاباما الأميركية زوي سوزو بيثيلز إلى حادث غرب في مدينة ميامي، أودى بحياتها.
وأعلنت عائلة زوي الخبر عبر حسابها الخاص وكتبت: " توفيت إبنتنا زوي يوم الجمعة 18 شباط إثر إصابتها البالغة. لمست زوي قلوبنا وكانت إنسانة محبة وطيبة للغاية، كانت ملكة جمال الاباما، نطلب منكم الصلاة لأجلها، ومنحنا الخصوصة في هذا الوقت العصيب".
وكانت زوي دخلت في غيبوبة منذ حوالي الأسبوع، وتضررت منطقة الدماغ لديها، بعد تعرضها لحادث غريب، حيث صرحت العائلة مؤكدة أن الموقف كان مفاجئ وغريب للغاية، وأنه سيصيب كثيراً من محبيها بالصدمة، دون الإفصاح عن تفاصيل الحادث.
 

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