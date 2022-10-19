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وفاة مطرب مهرجانات شهير في حادث مروع

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كريم مدحت
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الأربعاء، 19-10-2022 09:21 ص

رحل مطرب الراب الشاب كريم مدحت، عن عمر ناهز الـ 22 عاما، إثر حادث سير أليم في مدينة العبور.

ونعى عدد كبير من مطربي الراب، كريم مدحت، منهم ويجز و"أبويوسف"، الذي نشر صورة للمطرب الراحل، معلقا عليها: "انتقل إلى رحمة الله أخونا وزميلنا كريم مدحت، ادعوا له بالرحمة".

وكان الراحل بدأ كتابة وصناعة الأغاني في 2018، ليطرح 16 أغنية، آخرها "جاية في بالي" التي صدرت يوم 6 أكتوبر الماضي.

وولد مطرب الراب كريم مدحت في 2 يوليو عام 2000 بالقاهرة، وبدأ مسيرته في عالم الراب باسم Red Eye، ومن أشهر أغانيه "الغلطة، كلاكس، اركن، تعابين، إيفرست".
 

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