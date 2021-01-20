وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة

الأربعاء، 20-01-2021
10:32 ص
المصريون
أعلنت قناة الجزيرة وفاة
أحد أبرز مذيع
ها الذي ارتبط اسمه بالقناة قبل
عشرات السنوات، الأمر الذي تسبب في حالة حزن كبيرة بين مذيع
ي الجزيرة
.
حيث توفي الإعلامي
الفلسطيني الشهير سامي حداد، الذي كان يعمل بقناة
الجزيرة
سنوات طويلة، وقد نعته قناة
الجزيرة
التي كان يعمل بها، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي
بالقول: "وفاة
الأستاذ الإعلامي
الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن.. أحد
كبار وجوه قناة الجزيرة
الأوائل الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير "أكثر من
رأي"، كما نعاه
العديد من مذيع
ي القناة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره ان الراحل بدأ مسيرته الإعلامي
ة في عام 1974 في إذاعة "بي
بي سي"، وبعدها انتقل إلى قناة "بي بي سي" عام 1994، ثم انتقل إلى
قناة الجزيرة
سنة 1995، وقدم برنامجه الشهير "أكثر من رأي".