وفاة مذيع الجزيرة بـ«كورونا» وهذا آخر ما كتبه

السبت، 12-12-2020
03:37 م
المصريون
أعلنت قناة الجزيرة
القطرية، وفاة
الإعلامي
عمر خشرم مراسل القناة
في تركيا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعى العديد من الإعلامي
ين زميلهم الراحل عمر خشرم الذي واجه مسيرة
مهنية طويلة وصعبة، إذ كان قد أصيب أثناء وجوده بمحافظة حلب السورية في شهر يوليو الماضي.
وقال
زميله المذيع
هيثم أبو صالح : "تلقينا بحزن بالغ خبر وفاة
الزميل عمر خشرم مراسل
الجزيرة
في تركيا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. رحم الله عمر المراسل المجتهد والإنسان،
خالص العزاء لعائلته ولكل محبيه".
بدوره،
كتب جلال شهدا: كورونا اللعينة، تخطف زميلنا عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة
في العاصمة
التركية أنقره. الاعمار بيد الله... تعازينا لأسرته الصغيرة وجميع محبيه.
وشارك
عمر خشرم على حسابه عبر تويتر، قبل نحو 20 ساعة من وفاة
ه، مقطع فيديو قديم يظهر لحظة
هتاف مشجعي فريق الرجاء البيضاوي المغربي لصالح فلسطين.
من جانبه،
قال الكاتب عمر أبو هلالة: رحم الله الصديق عمر خشرم مراسل الجزيرة
في تركيا. نجا من
الموت وهو يغطي تحرير حلب من نظام الأسد، وظلت شظايا القذيفة في جسده سنين وربما صحبته
إلى قبره شاهدا على عمله الصالح، ربنا يعين أسرته وأحبابه، ويلهمهم الصبر وحسن العزاء.