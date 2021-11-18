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وفاة مُدرّس أمام الطلاب أثناء شرح الدرس بأزمة قلبية مفاجئة

980689841637233510
المدرس
Native
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الخميس، 18-11-2021 02:40 م

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على مدرسة سيلا الابتدائية بمحافظة الفيوم، بعد وفاة مدرس أمام أعين طلابه أثناء شرح الدرس المقرر على السبورة.
كان يقف المدرس مؤديًا واجبه الوظيفي، وبينما شعر بغصه في قلبه توقف عن الكتابة على السبورة والشرح، وأخذ يمسك بقلبك ويفتح أزرار القميص ليستطيع أخذ نفسه وفي لحظات سقط فجأة على الأرض لافظًا أنفاسه الأخيرة.
حالة منن الهلع والصدمة انتابت الطلاب الذين سارعوا بالإستغاثة بالمدرسين ومدير المدرسة لإنقاذ المعلم، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وطلبوا سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى، لكن قدر الله كان قد نفذ وأخبرهم رجال الإسعاف بأنه توفى.
المُعلم فوزي رمضان صديق، الذي شهد له الجميع بحسن الخلق والإلتزام الوظيفي، رحل في لحظات تاركًا صدمة وحزن بين الجميع في مدرسته وأهالي قريته.
وكمان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغا من إدارة مدرسة سيلا بوفاة مدرس بالمدرسة داخل أحد الفصول، خلال شرحه للطلاب في الحصة الخاصة به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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