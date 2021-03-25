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وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ

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الخميس، 25-03-2021 02:27 م محمد فضل

توفى اليوم الخميس المخرج أحمد فوزي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
أعلن ذلك السيناريست محمد سلامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "، وكتب : "لا إله إلا الله، صدمة على الصبح في وفاة  صديق العمر الله يرحمك يا أحمد ويغفرلك، المخرج أحمد فوزى  في ذمة الله " .
وكان الراحل قدم عدد من الأعمال مثل مش الف ليلة وليلة للفنان أشرف عبد الغفور و ناشط فى حركة عيال وانكسار الصمت .
كما شارك الراحل فى عدد من الأعمال كمخرج منفذ ومساعد وكان إبرزها مسلسل " الدالى "، والذى قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف.

 

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